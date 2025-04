Jenno Berckmoes (Lotto) intussen weer thuis na zware val, ploegleider: "Verwacht hem terug in mei of juni"

Wie we de komende weken jammer genoeg niet meer aan het werk gaan zien, is Jenno Berckmoes. De jonge renner uit Sint-Lievens-Houtem kwam zwaar ten val tijdens de Ronde van Vlaanderen. Berckmoes verbleef enkele dagen in het ziekenhuis op intensieve zorg, met een hersenschudding en zware schaafwonden.