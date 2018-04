Politiek Wisselmeerderheid keurt nu toch bouwplannen goed in Haaltert

In Denderhoutem, bij Haaltert, gaan binnenkort de grondwerken van start voor een nieuwe polyvalente zaal aan de muziekacademie. Dat dossier ligt al meer dan tien jaar op tafel. Maar nu, tijdens de vierde onbestuurbaarheidsperiode in de gemeente, is er toch een wisselmeerderheid gevonden die het dossier goedkeurde. Het is de eerste keer dat zo'n groot project is goedgekeurd tijdens de hele periode van onbestuurbaarheid.