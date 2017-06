Wichelen: Gemeente sleept ex-werknemer voor de rechter die menselijke resten dumpte op bospad

In Burcht bij Zwijndrecht is vanochtend een gloednieuw Forensisch Psychiatrisch Centrum geopend. Een speciale instelling voor gedetineerden die speciale opvang nodig hebben en niet thuishoren in een gewone gevangenis. De instelling heeft 60 miljoen euro gekost en is gebouwd in 32 maanden tijd: dat is een recordtijd. Vlakbij de Kennedytunnel, is voortaan plaats voor 182 geïnterneerden. Met voor het eerst ook plaatsen voor vrouwen.