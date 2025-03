Problemen met krantenbedeling nog niet van de baan: kranten gedumpt in Wichelen

De problemen met krantenbedeling in onze regio zijn nog steeds niet van de baan. In Wichelen zijn er zaterdagochtend opnieuw enkele kranten gedumpt langs de weg. Enkele kranten van Het Nieuwsblad vliegen in het rond op de Strijp in Wichelen. Een buurtbewoner heeft de krantenbladen opgeraapt en bijeengezameld. Maar de grote problematiek rond de krantenbedeling is dus nog steeds een feit. Het is elke ochtend afwachten of er een krant in de bus zit, volgens de buurt. Sinds een privébedrijf uit het Brusselse een viertal maanden geleden de krantenbedeling overnam van Bpost zijn de problemen begonnen. En het blijft dus in de soep draaien.