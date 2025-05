Julie Stockman wint sprint van uitgedund peloton in GP Schellebelle: "Toen ik aanzette, voelde ik dat ik iedereen nog voorbij kon"

Julie Stockman heeft gisteren de Grote prijs Schellebelle gewonnen. Na een koers van 135km won de Waregemse de sprint van een uitgedund peloton in Schellebelle. Het is voor de 25-jarige Stockman haar eerste profzege, want de koers is een 1.1 wedstrijd en maakt mee deel uit van de Lotto Ladies Cycling Cup. Door haar overwinning is Stockman ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. Plaats twee was trouwens voor Jesse Vandenbulcke, de Nederlandse Langenbarg vervolledigde het podium.