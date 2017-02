Werken aan N9 in Oordegem hervat

De meeste steden in onze streek twijfelen of het wel haalbaar is om zelfrijdende bussen in te leggen op hun grondgebied. De Lijn zou dergelijke satellietgestuurde shuttles zonder chauffeur in gebruik willen laten rijden vanaf 2020. Maar zowel Aalst, Zottegem, Sint-Niklaas, Ninove als Geraardsbergen staan voorlopig niet te springen om het uit te testen. Anderen, zoals Dendermonde, zien zo'n bussen wel zitten.