Domein Putbos verkocht, nieuw complex met trampolinepark op komst

Het domein Putbos in Oordegem is eindelijk verkocht. Het Antwerpse Ter Eiken Sport wordt de nieuwe eigenaar van het gewezen Bloso Domein. Het bedrijf wil op de site een groot complex bouwen. Aan de huidige sporthal wordt niet geraakt, maar de paviljoentjes en oude cafetaria worden wel afgebroken. Daar komt in de plek onder meer een trampolinepark, padelterreinen en mogelijk ook een overdekte e-karting. Voor de plaatselijke atletiekclub Vlierzele Sportief verandert er in principe niks. De gemeente kon voor een symbolisch bedrag de atletiekpiste en door de club gebouwde kantine overhouden. De administratieve afhandeling van de aankoop zou dit najaar rond moeten zijn. Bedoeling is dat de site binnen twee à drie jaar open kan voor het publiek.