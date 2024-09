In Oordegem is een woning onbewoonbaar verklaard, nadat er gisterenavond een auto tegen de gevel botste. Na de botsing ontstond er een brand, de wagen brandde helemaal uit, en ook de woning liep heel wat schade op. De bestuurder van de wagen kon zichzelf bevrijden en raakte lichtgewond, maar de bewoners kunnen niet meer in hun huis terecht.