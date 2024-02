Oordegem: Vrouw (58) overleden na brand in woning

In Oordegem, bij Lede, is een vrouw vannacht overleden na een woningbrand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het dak. Zij konden de 58-jarige vrouw uit haar woning bevrijden en ze werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is ze jammer genoeg overleden aan haar verwondingen. Wat de brand heeft veroorzaakt, is nog niet duidelijk, maar het vuur zou vermoedelijk ontstaan zijn in de keuken achteraan in de woning.