Weedplantage Waasmunster ontmanteld

De cannabisplantage die vrijdag ontdekt werd in de Hoogstraat in Waasmunster, is vanmorgen ontmanteld. De civiele bescherming kwam ter plaatse met 3 vrachtwagens om al het materiaal weg te voeren. De planten zelf werden eerder al weggehaald. Over de omvang van de plantage is er nog geen duidelijkheid. Het parket wil daar niks over kwijt in het belang van het onderzoek. Het is niet de eerste keer dat er in Waasmunster een wietplantage opgerold wordt. Eind mei nog vond de politie een plantage om de hoek in de Hollandse Molen.