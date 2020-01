En dan komen we nog even terug op het dramatische verkeersongeval van gisteren in Overmere, bij Berlare. Een meisje van 15 liet daarbij het leven. Ze stak samen met haar broertje de drukke Dendermondsesteenweg over en werd aangereden. Volgens de politie is er geen sprake van overdreven snelheid en de bestuurder had niet gedronken. De oorzaak is wellicht een kleine onoplettendheid. Helaas één met zeer zware gevolgen.