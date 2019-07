Wie enkele oude voetbalsterren van SK Beveren en The Great Old nog eens aan het werk wilde zien, die moest gisteravond in Sint-Pauwels zijn. Oud-SK Beverencoryfeeën zoals Marc Van Britsom en Kristof Snelders namen het in een benefietwedstrijd op tegen oud-Antwerpsterren zoals ex- Rode Duivel Rudi Smits en Jonas De Roeck. Patje Boem Boem Goots, die een verleden heeft bij beide clubs, nam plaats op de bank door een knieblessure. De opbrengst van de wedstrijd is voor de vzw Moeders Voor Moeders.