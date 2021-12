Vrachtwagen komt in Verrebroekdok terecht, zoektocht naar slachtoffer

Op de kade van de Antwerp Euroterminal aan Blikken in de Waaslandhaven heeft zich gisteravond mogelijk een dramatisch ongeval voorgedaan. Een vrachtwagen kwam er onopgemerkt in het water van het Verrebroekdok terecht. Het zou gaan om een trekker die van een andere vrachtwagen gelost werd. Dit gebeurde woensdagavond al iets voor 20 uur, maar pas om 3 uur vannacht werd duidelijk dat de truck in het water was terechtgekomen en werden de hulpdiensten verwittigd. Die kwamen massaal ter plaatse. Op bewakingscamerabeelden was te zien hoe de trekker achterwaarts in het water terecht kwam en vrijwel onmiddellijk naar de bodem van het 18 meter diepe dok zonk. Afgaand op teruggespoelde beelden zou te zien zijn dat er op dat moment nog iemand achter het stuur zat. Duikers van de brandweer konden de vrachtwagen al snel lokaliseren, maar troffen niemand meer aan. De zoektocht naar het mogelijke slachtoffer gaat verder.