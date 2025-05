Verdachten van moord op David Polfliet krijgen gevangenisstraffen voor vechtpartij in de cel

Twee jongeren die verdacht worden van de moord op David Polfliet, hebben vanmorgen in de rechtbank van Dendermonde 18 maanden en 1 jaar cel gekregen. Niet voor de moord zelf, voor alle duidelijkheid, maar wel omdat ze intussen al gevochten hebben in de gevangenis. Tijdens hun voorhechtenis gaven ze een andere gevange een pak slaag. De assisenzaak rond de moord zelf start pas in het najaar. Volgens de advocaat van 1 van de verdachten kan deze veroordeling doorwegen tijdens het proces. David Polfliet werd in 2021 vermoord in een park in Beveren. De verdachten, zelfverklaarde pedojagers, blijven erbij dat het nooit de bedoeling was om hem te doden. Ze wilden hem alleen maar een lesje leren.