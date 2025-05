Huizen gesloopt aan Freethielstadion: "SK Beveren blijft in 1B, dus we wachten uitbreiding van stadion af"

In Beveren zijn de verkrotte huizen aan de oude ingang van de Freethiel gesloopt. De gemeente is al een tijdje eigenaar van de huizen in de Klapperstraat. Er werd eerst gedacht aan een nieuw complex met appartementen en een nieuwe tribune voor SK Beveren, maar dat plan is van de baan. Wat er nu met de vrijgekomen ruimte zal gebeuren, dat is nog niet duidelijk. De terreinen zullen ingezaaid worden en er komt een omheining rond. De oppositie vraagt om de gronden ter beschikking te stellen van de buurtbewoners.