KSK Beveren verliest eerste wedstrijd in eindronde en speelt ook volgend jaar in eerste provinciale

De eerste wedstrijd van KSK Beveren in de eindronde om promotie naar derde nationale, ging voor de gelegenheid door op de Freethiel, in het stadion van de grote buren van SK Beveren. Eersteprovincialer KSK Beveren kreeg de nummer 3 uit de eerste provinciale van Vlaams-Brabant op bezoek, Wambeek-Ternat. Het zijn de bezoekers die al na zes minuten op voorsprong komen. Beveren is gretig en gaat op zoek naar de gelijkmaker, maar na een uur voetballen staat het toch 0-2. Beveren krijgt dan nog een strafschop, maar de keeper pakt hem. De 1-2 komt er nadien nog via Bo De Meyer. Maar gelijkmaken lukt niet. Zo speelt KSK Beveren ook volgend jaar in eerste provinciale.