Vlaamse overheid pakt zwarte verkeerspunten aan Zottegem

In Sint-Niklaas is een vrouw van 24 zwaargewond geraakt toen ze werd aangereden op haar fiets. Het ongeval gebeurde gisteravond rond halfzeven op de Singel, aan het kruispunt met Vijfstraten. Volgens ooggetuigen negeerde de vrouw een rood licht, waarna ze het kruispunt overstak. Een autobestuurder die in de richting van het station reed, kon een aanrijding niet vermijden. De vrouw uit Sint-Niklaas liep door de klap zware verwondingen op. Een ambulance bracht haar in kritieke toestand over naar het ziekenhuis. De vrouw is nog altijd in levensgevaar.