Vijftig bewoners geëvacueerd bij brand in psychiatrisch ziekenhuis Velzeke

In Velzeke bij Zottegem is er vanmiddag een brand geweest in het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Franciscus. De brand brak rond half twee uit in de toiletruimte. De brandweer was snel ter plaatse. Niemand raakte gewond. Maar vijftig bewoners moesten wel worden geëvacueerd, omdat er veel rookontwikkeling was. Zij werden tijdelijk opgevangen in de sporthal. Het parket Oost-Vlaanderen stuurt een branddeskundige om de oorzaak van de brand te achterhalen.