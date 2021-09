Verzwaring hoogspanningsnet vraagt ook tijdelijke ingreep op natuurdomein in Kallo

De hele nacht lang en nog tot een stuk in de voormiddag is de brandweer in de weer geweest in de Weverstraat in Sint-Niklaas. De zware brand van gisteren had dan ook flink wat nazorg nodig. Het pluimveebedrijf met 164.000 kippen is volledig in de vlammen opgegaan. Geen enkel dier kon worden gered. Intussen is ook bekend dat de gigantische rookwolk geen asbestdeeltjes bevatte. De oorzaak van de brand is nog niet gekend.