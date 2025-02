Verdachte van steekpartij in Kemzeke blijft aangehouden

De verdachte van de steekpartij in Kemzeke van afgelopen weekend, blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. In de Stationstraat werd een man vrijdagnacht neergestoken, door een vrouw. Het ging om een schermutseling tussen twee buren. De man raakte levensgevaarlijk gewond en ligt in het ziekenhuis. De vrouw werd afgelopen zondag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Het onderzoek is nog niet afgerond, en de aanhouding wordt nu met een maand verlengd.