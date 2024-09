Thomas De Gendt stopt met koersen, na 16 jaar als profrenner

Wielrenner Thomas De Gendt hangt zijn fiets nu definitief aan de haak. De 37-jarige Beverenaar van Lotto-Dstny sloot gisteren zijn 16-jarige wielercarrière af met een 59ste plaats in Paris-Chauny. De Gendt bolde in zijn carrière 17 keer als winnaar over de finish. Stuk voor stuk grote overwinningen. Zo won hij 2 ritten in de Tour, 2 ritten in de Giro en 1 rit in de Vuelta. In 2012 stond hij ook als derde op het podium in het eindklassement van de Giro. Daarnaast won hij ook een pak ritten in grote rittenkoersen van 1 week zoals Parijs-Nice, de Ronde van Zwitserland en hier op deze beelden in de Ronde van Catalonië. Doordat hij vaak solo over de finish kwam, kreeg hij al gauw de bijnaam 'ontsnappingskoning' van het peloton. De Gendt zegt de fiets nog niet vaarwel. Hij wil zich nu toeleggen op gravelfietsen.