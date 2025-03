N403 in Kemzeke tijdelijk afgesloten door gaslek

In Kemzeke bij Stekene is de N403 een tijdje afgesloten geweest door een gaslek. Tijdens werken hadden arbeiders een gasleiding beschadigd. Er ontsnapte meteen veel gas. Politie en brandweer kwamen ter plaatse en sloten de rijbaan af. Er werd ook een perimeter ingesteld. Enkele huizen werden ontruimd en een bakkerij moest noodgedwongen eventjes de deuren sluiten. Arbeiders van netbeheerder Fluvius kwamen ter plaatse om de overgetrokken leiding te herstellen. Dat nam een klein uurtje in beslag. Twee uur later, rond één uur in de namiddag, was het gevaar geweken en ging de N403 weer open.