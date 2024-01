Uniek stukje folklore én Vlaams immaterieel erfgoed: de Sint-Antoniusviering in Iddergem

Even terug naar Aalst, want daar zijn ze zo stilaan klaar om carnaval te vieren. De Aalsterse Gilles hebben in ieder geval de stad al es goed wakker geschud dit weekend. De Gilles zijn een vast onderdeel in de carnavalsstoet en elk jaar doen ze in aanloop naar het grote volksfeest een zogenoemde vooroptocht. Een soort generale repetitie voor het échte werk over drie weken. Niet alleen de Gilles hebben er duidelijk al zin in, ook voor de Oilsjteneirs zelf mag carnaval beginnen.