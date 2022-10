Hof te Weyenbrouck in Iddergem is eerste Oost-Vlaamse Levend Erfgoedhof

Heeft u al gehoord van de Rode Ardenner kalkoen of van het Lakense schaap? Het zijn twee van de inheemse soorten die ze houden en kweken bij Hof te Weyenbrouck in Iddergem, bij Denderleeuw. Maar het zijn ook rassen die steeds minder voorkomen. Omdat de hoeve helpt om deze diersoorten in stand te houden, heeft het hof nu het label ontvangen van Levend Erfgoedhof. Er zijn ondertussen 9 van dergelijke hoven in Vlaanderen, maar de hoeve in Iddergem is de eerste in onze provincie.