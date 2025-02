Aalstenaar Andy Baetens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de Eurotour in Wieze van begin volgende maand. Een streep door de rekening, want Baetens had graag geschitterd voor eigen volk. The Beast is bezig aan zijn tweede jaar als profdarter. Zijn ambitie is dan ook duidelijk: zijn tourkaart aan het einde van het jaar veiligstellen.