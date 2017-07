In een huis in Kruibeke is vanochtend een grote cannabisplantage opgerold. Het gaat om een grote plantage want een tiental gemeentearbeiders had uren werk om alles op te ruimen. Opvallend, de drugsplantage bevindt zich pal in het centrum van de gemeente. Enkele buurtbewoners hadden al een tijdje in de gaten dat er iets vreemds aan de hand was.