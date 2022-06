Twee gewonden bij zwaar verkeersongeval op N45 in Haaltert

Op de N41 tussen de Denstraat en Keukens van Moerzeke in Grembergen is vanmiddag een zware aanrijding gebeurd tussen een personenwagen en een vrachtwagen. Een bestuurster die in de richting van Dendermonde reed, zou volgens de eerste verklaringen afgeweken zijn van haar rijbaan. Een vrachtwagenbestuurder die richting Hamme reed, probeerde nog een ongeval te vermijden, maar slaagde daar niet meer in. De auto reed aan volle snelheid tegen de vrachtwagen en kwam enkele meters verderop in de graskant terecht. De 53-jarige vrouw raakte niet meer uit haar voertuig en moest geholpen worden door de brandweer. Ze werd gewond naar het ziekenhuis gebracht voor verdere verzorging, maar is niet in levensgevaar. De N41 was in beide richtingen een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.