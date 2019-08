Je ramen gelapt zien op kosten van de stad. Dat is wat een aantal bewoners en handelaar van de Parkstraat in Sint-Niklaas vandaag zagen gebeuren. Door de werken aan het stadhuis vliegt het stof er in het rond. En dus vond het stadsbestuur het niet meer dan normaal om de buren een plezier te doen en hen toch voor even weer propere ramen te bezorgen.