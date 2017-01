Vossen sterven nog al te vaak doordat ze in een klem of in een strop vastraken. De vossenpopulatie is de laatste jaren in onze streek sterk toegenomen, maar ook het aantal illegale vangsten is daardoor gestegen. En dat moet stoppen, zegt Vogelbescherming Vlaanderen. Want de praktijken zijn erg gevaarlijk, voor zowel mens als dier.