Trucker komt om bij ongeval op E34 in Kemzeke

Het onverwachte uitstel met 1 dag van de werken aan de Gentsesteenweg in Aalst krijgt nog een staartje. Gisteravond is de ontbrekende signalisatie dan toch geplaatst, nadat het verkeer de hele dag in de soep was gedraaid. Om erger te voorkomen had de stad in allerijl de verkeerslichten moeten uitschakelen, en een pak agenten ter plaatse moeten sturen. De werken kaderen in het tunnelproject van het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Aalst. Naar het centrum van Aalst via de Gentsesteenweg is niet meer mogelijk tot begin 2019. De stad zal de extra kosten nu op de aannemer verhalen.