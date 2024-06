Tribune voor BK Wielrennen in Zottegem kijkt de verkeerde kant uit, en dat is zo bedoeld

Nog 2 dagen en dan is het zover. Dan rijden de Belgische renners het Belgisch Kampioenschap wielrennen in Zottegem. De opbouw van het parcours is volop bezig. En daar horen natuurlijk ook tribunes bij, maar die in de Breugelstraat is net dat tikkeltje anders. De tribune staat daar namelijk met haar rug naar het parcours gekeerd. Het is geen fout, maar wel een stunt van Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij om mensen aandachtig te maken voor de bodemkwaliteit.