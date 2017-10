Justitie Straf in beroep bevestigd in zaak van dodelijk ongeval in Erpe-Mere

Nog voor de correctionele rechtbank in Dendermonde is in beroep de straf bevestigd in de zaak van het dodelijk ongeval aan de Diepestraat in Erpe-Mere, in december 2014. Een auto met drie inzittenden kwam daar tegen een boom terecht. Eén van hen, een man van 48, overleefde de klap niet. De bestuurder bleek toen 2,82 promille in het bloed te hebben en zou ook te snel hebben gereden. De procureur had dan ook de herbevestiging van het eerste vonnis gevraagd, en gekregen. De bestuurder krijgt vier jaar cel, 6.600 euro boete en een levenslang rijverbod.