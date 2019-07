Dramatisch ongeval vrijdagochtend in Verrebroek. In de Paardenkerkhofstraat is een man om het leven gekomen op een bouwwerf. Hij maakte een val van op de eerste verdieping van een woning in aanbouw, en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Hulp van een ziekenwagen en een MUG-team kon niet meer baten. Er is geen kwaad opzet in het spel, het is bijzonder jammerlijk ongeval. De politie zorgde voor de eerste opvang van de familieleden.