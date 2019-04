Slachtoffers home invasion Erpe-Mere woedend over vrijlating minderjarige dader: "Absurdistan"

En we blijven nog even bij het parket van Dendermonde, want Yves Heymans, de dader van de Kanaalmoord, is nu officieel in verdenking gesteld van de moord op 29-jarige Kieldrechtenaar Jens De Block. De Block werd vermoord in Sint-Niklaas, in het jaar 2000. De zaak was een cold case, want de moord werd de voorbije 19 jaar niet opgehelderd. De zaak kwam midden maart in een stroomversnelling door doorgedreven DNA-onderzoek. Op het glas waarmee De Block werd neergestoken werd DNA gevonden van Jurgen Roels. Roels, hier links op de beklaagdenbank, stond als medeplichtige terecht in de zaak van de Kanaalmoord. Dat is een moord uit het jaar 2010. Die pleegde hij samen met Yves Heymans. Heymans, de man in de camouflagetrui, kreeg daarvoor 30 jaar. Roels kreeg 2 jaar, maar was door zijn lange periode in voorhechtenis weer vrij. Toen de speurders bij Roels terechtkwamen voor de moord op Jens De Block, is Roels beginnen praten. Hij wees opnieuw Yves Heymans aan als dader. Die bekentenissen hebben nu geleid tot een aanhouding. Dinsdag komt de zaak voor de raadkamer.