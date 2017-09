Nieuws Skeletten van bijna 1000 jaar oud blootgelegd op marktplein in Lede

In Lede hebben archeologen bij opgravingen op het marktplein 4 skeletten blootgelegd. Omdat mensen vroeger wel vaker rond de kerk werden begraven is dat niet zo'n verrassing, maar wel verrassend is dat de skeletten al zo oud zijn. Sommige dateren vermoedelijk uit de 12de eeuw, en dat is uitzonderlijk. Morgen vertrekken de overblijfselen naar een labo voor verder onderzoek. Vandaag konden de Ledenaars zelf een kijkje komen nemen.