Minister Brouns geeft het startschot voor groene transformatie van Psychiatrisch Centrum Ariadne in Lede

In Lede heeft Vlaams minister van Omgeving en Landbouw Jo Brouns het startschot gegeven voor de groene herinrichting van psychiatrisch centrum Ariadne. Het ommuurde kloosterdomein wordt omgevormd tot een open en biodivers terrein. Een groene oase voor de patiënten van het psychiatrisch centrum die zo in alle rust en midden in de natuur aan hun herstel kunnen werken. Maar ook de andere inwoners van Lede zijn welkom op het vernieuwd domein.