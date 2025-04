In de steenstraat in Lede is een oude koppel met hun wagen tegen een gevel van een woning gereden. Ze waren op weg voor een dagje uit naar zee toen de bestuurder onwel werd. Hierdoor week hij van zijn weg af en kwam in de gevel terecht. De woning was onbewoond (juist verkocht) maar diende wel gestut te worden door de brandweer post Lede. Beide inzittende zijn overgebracht naar het ziekenhuis.