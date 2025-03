Oppostiepartij Groen hoopt dat gemeentebestuur in Lede tribune op Putbosdomein aankoopt: "Essentieel onderdeel van het atletiekgebeuren"

Bij de buren in Lede hoopt oppossitie- en gemeenteraadslid Jo Maebe dat het nieuwe gemeentebestuur een bod zal doen om de tribune op het Putbosdomein te kopen. Deze zomer werd de atletiekpiste in het Putbosdomein vernieuwd. Het gemeentebestuur kocht de piste én de cafetaria van Sport Vlaanderen voor een symbolisch bedrag, maar de rest van het domein, zoals de tribune en kleedkamers, werd verkocht aan een private eigenaar. De sportclubs kunnen de gebouwen nog vijf jaar gebruiken, maar het is onduidelijk wat daarna gebeurt. Na een vraag van Mieke Schauvliege aan minister Annick De Ridder blijkt dat de aankoopprijs nu lager ligt. Daarom hoopt Maebe dat de gemeente Lede het gebouw koopt en vernieuwt.