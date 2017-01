Nog in Beveren vindt oppositiefractie Groen-sp.a het niet kunnen dat er al ruim een jaar geen milieuraad meer is in de gemeente. Op de eerstvolgende gemeenteraad zullen ze dit aankaarten en een aantal voorstellen lanceren om de adviesraad nieuw leven in te blazen. In een milieuraad zetelen mensen met verschillende belangen. Zoals natuurverenigingen en bedrijfsleiders, maar ook vertegenwoordigers van de jacht, de fietsersbond en de boeren. Filip Kegels, schepen van Milieu toen de milieuraad ophield te bestaan, staat open voor voorstellen, maar vindt een milieuraad in Beveren vandaag de dag geen must meer.