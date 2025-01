De man die twee jaar geleden zijn zwangere vrouw en zoontje van vijf vermoordde in Sint-Gillis-Dendermonde, zal voor het hof van assisen moeten verschijnen. Dat heeft de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent vanmorgen beslist. Volgens zijn advocaat spelen drank en drugs een rol in de moorden. De familie van de vrouw hoopt dat de man tijdens het proces eindelijk de waarheid zal vertellen.