Zestien jaar geleden richtte Kim De Gelder drama in Fabeltjesland aan

Vandaag blikken we terug op één van de zwartste dagen in de Belgische geschiedenis. Precies 16 jaar geleden sloeg Kim De Gelder toe in kinderdagverblijf Fabeltjesland in Sint-Gillis-bij-Dendermonde. Twee baby’s en een kinderverzorgster kwamen om het leven. Meer dan 10 andere verzorgers en kinderen raakten zwaargewond. Een van hen was Zoë, die toen pas twee jaar oud was. Vandaag keert zij terug naar de herdenkingsplek om stil te staan bij wat er gebeurde.