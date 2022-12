School in Kemzeke blijft open, maar schort lessen op nadat 74 kinderen en 7 leerkrachten ziek vallen: "Als het zo verder gaat, dan moeten de ouders komen helpen"

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert zeven en een half miljoen euro in Oost-Vlaamse scholen. Met dat geld moeten de scholen klassen vernieuwen of bijbouwen. De grootste hap uit het budget, vier en een half miljoen, gaat naar het Sint-Jozef Klein Seminarie in Sint-Niklaas. Die middelbare school gaat vierhonderd plaatsen bijmaken. Dat is erg nodig, want vooral in Sint-Niklaas en Beveren is het tekort aan schoolbanken in het secundair onderwijs nog altijd nijpend. Al zijn we dat gat wel stilaan aan het dichtrijden, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls.