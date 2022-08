Schietincident Eksaarde: 39-jarige man blijft aangehouden

De man die gisteren zijn liefdesrivaal doodschoot in Eksaarde bij Lokeren, blijft in de cel. Dat heeft de onderzoeksrechter in Dendermonde beslist. De man van 39 schoot gisteren de vriend van z'n ex dood, en sloot zich daarna urenlang op in een huis. Pas na lang onderhandelen met de politie gaf hij zich dan toch over. Vrijdag moet de man voor de raadkamer verschijnen. Die beslist of de man aangehouden blijft of niet.