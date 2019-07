Rouwregister in café in Berlare waar lokale motorrijder dodelijk ten val kwam

In het café aan de Donklaan in Berlare, waar gisteren een motorrijder dodelijk ten val kwam, is een rouwregister geopend. Het slachtoffer was geen onbekende in de zaak. De 66-jarige man was met zijn motor op het terras terechtgekomen na een botsing met een auto. Een drama, zeggen de uitbaters, dat ook nog erger had kunnen aflopen als er meer volk op het terras had gezeten. Dat was nu gelukkig niet het geval door de extreme hitte.