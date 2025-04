Zwemmen in openlucht: "Het kan op 1 mei in Nieuwdonk, in Puyenbroeck en morgen zelfs al in de Gavers"

Nog even wachten vooraleer je kan zwemmen op De Ster, maar in andere recreatiedomeinen in onze regio is er beter nieuws. Met het mooie weer dat voorspeld wordt, schakelen ze bij de provincie een versnelling hoger. Op 1 mei zullen de meeste recreatiedomeinen al opengaan, dat is vroeger dan normaal. En in Geraardsbergen kan je vanaf morgen al het water in plonsen. Want daar hebben ze momenteel geen last van blauwalg.