Leo (71) doorkruist België te voet om aandacht te vragen voor armoede: "Ik leer iedere dag bij van de goede doelen die ik bezoek"

5.000 kilometer wandelen. Daar is Leo Vercauteren mee bezig op dit moment. En dat op zijn 71ste. Leo wil door alle gemeenten van ons land wandelen om zo aandacht te vragen voor mensen in armoede. Tijdens zijn tocht bezoekt hij goede doelen die zich inzetten voor mensen die het moeilijk hebben, en hij zamelt ook geld in. Op 15 juni hoopt hij aan te komen in Oostende. Vandaag wandelde hij door Berlare en kreeg hij companie van wandelclub De Schooiers uit Wichelen.