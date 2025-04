In eerste provinciale heeft SK Berlare zich zonet tot kampioen gekroond. Berlare speelde zelf 1-1 gelijk tegen FC Kleit. Daardoor waren ze afhankelijk van het resultaat van eerste achtervolger Haasdonk. Het was nog tien minuten nagelbijten, maar dan kwam het verlossende signaal. Haasdonk verloor thuis van Borsbeke, waardoor de champagne toch ontkurkt kon worden in het Puitenstadion.