Rode Kruis: "Probeer zoveel mogelijk afstand te bewaren"

Ja, coronavirus of niet, regel nummer één bij het verlenen van hulp aan iemand in nood blijft dat je je eigen gezondheid niet in gevaar brengt. Natuurlijk mag je mensen in moeilijkheden ook niet zomaar aan hun lot overlaten. Rode Kruis-Vlaanderen roept op om zeker te helpen, maar je moet voorzichtig blijven.