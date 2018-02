Rock Zottegem doet er opnieuw een dagje bij

We eindigen met muzikaal nieuws uit de sportwereld. De Pitaboys uit Sint-Niklaas mogen namelijk het officiële WK-lied maken voor Rusland. Rusland is gastland op het volgende Wereldkampioenschap voetbal, en is op zoek naar een opvolger voor het bekende "Waar is da feestje?". Een meezinger die lang in het hoofd blijft zitten dus, maar dan in een Russische versie.