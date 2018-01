Human Interest Recordopkomst voor nieuwjaarsduik in Provinciaal Domein De Gavers

Meer dan 100 moedige 'ijsberen' hebben zich in Geraardsbergen gewaagd aan een duik in De Gavers. Een recordopkomst voor de derde editie van deze nieuwjaarsduik. De deelnemers werden vooraf opgewarmd door een lokale dansgroep en er was ook een prijs voor de best verklede deelnemer.